Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала, як рятується від спеки

Відома Українка літню спеку скупалася в басейні і розповіла, чим себе ще порадувала, передавати Politeka.net.

Відомо, що Катя Осадча вагітна, але продовжує активно працювати. Однак телеведуча знаходить час на відпочинок.

Так, зірка показала, як врятується від спеки в басейні. Після зйомок Осадча одягла купальник, залишивши гарний макіяж з довгими віями.

"Не було сил записувати сторіс. Сили, при такій спеці, з'являються тільки у воді", - написала Катя, плескаючись в басейні.

Також красуня поділилася своєю радістю, показавши, що купила додому.

"З радощів - купила нові рослини", - написала ведуча.

Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов з дітьми живуть в елітному селищі під Києвом по сусідству з Потапом і Настею Каменських.

На території площею 13,5 сотки у сім'ї є басейн, гостьовий будиночок, поляни для відпочинку та дитячий майданчик.

Подружжя по можливості влаштовує у себе посиденьки разом з друзями.

Часто ведуча показує, як красиво в її дворі - пострижений газон, зелені дерева, багато тіні і затишно. Це місце для відмінного відпочинку після важких зйомок.

Нагадаємо, вагітна Осадча похвалилася відпочинком у дворі свого розкішного особняка

Також Politeka писала, що Осадча засвітила їх з Горбуновим Елітний особняк по сусідству з Каменських

А ще Politeka писала, що Горбунов заговорив про свої політичні амбіції