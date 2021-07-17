Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала, як рятується від спеки
Відома Українка літню спеку скупалася в басейні і розповіла, чим себе ще порадувала, передавати Politeka.net.
Відомо, що Катя Осадча вагітна, але продовжує активно працювати. Однак телеведуча знаходить час на відпочинок.
Так, зірка показала, як врятується від спеки в басейні. Після зйомок Осадча одягла купальник, залишивши гарний макіяж з довгими віями.
"Не було сил записувати сторіс. Сили, при такій спеці, з'являються тільки у воді", - написала Катя, плескаючись в басейні.
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Також красуня поділилася своєю радістю, показавши, що купила додому.
"З радощів - купила нові рослини", - написала ведуча.
Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов з дітьми живуть в елітному селищі під Києвом по сусідству з Потапом і Настею Каменських.
На території площею 13,5 сотки у сім'ї є басейн, гостьовий будиночок, поляни для відпочинку та дитячий майданчик.
Подружжя по можливості влаштовує у себе посиденьки разом з друзями.
Часто ведуча показує, як красиво в її дворі - пострижений газон, зелені дерева, багато тіні і затишно. Це місце для відмінного відпочинку після важких зйомок.
Нагадаємо, вагітна Осадча похвалилася відпочинком у дворі свого розкішного особняка
Також Politeka писала, що Осадча засвітила їх з Горбуновим Елітний особняк по сусідству з Каменських
А ще Politeka писала, що Горбунов заговорив про свої політичні амбіції