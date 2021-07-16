Телеведуча Катя Осадча виклала в мережу чарівне фото в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча, яка веде свою авторську програму "Світське життя", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Зірка вже не приховує вагітність, і в соцмережах, і в ефірах демонструючи кругленький живіт.

Так, нещодавно у своєму мікроблозі Катя опублікувала чарівне фото, на якому з'явилася в незвичайному образі. Як видно, зірка відображена в красивій локації біля моря, вона присіла на парапет і весело позує фотографу. Перед камерою телеведуча з'явилася в стильному злитому купальнику насиченого синього відтінку, який красиво підкреслив округлий вагітний животик.

У підписі до публікації Осадча написала: "Потрібні море і хмари, терміново. Інакше сонце і асфальт перетворять нас в сухарі. Як рятуєтеся від спеки?". Користувачі тут же почали коментувати знімок Каті, засинаючи її компліментами, зворушилася і співачка Даша Астаф'єва, вона написала: "Ой, Божечки". "Буде дівчинка", "Яка ви прекрасна", "У вас буде красива дівчинка", "Животик на дівчинку", "Ви дуже добре виглядаєте", "Красуня", "Така красива", - пишуть інші користувачі.

Нагадаємо, Осадча дала урок, як з бридкого каченяти перетворитися на лебедя: кадри "до" і "після".

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