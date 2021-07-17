Известный телеведущий Юрий Горбунов показал яркое фото с прогулки в лесу, куда отправился с беременной женой Катей Осадчей

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий Юрий Горбунов и его супруга не менее известная телеведущая Катя Осадчая пребывают в ожидании появления на свет ребенка. Пара уже растит маленького сына Ивана, и все теперь пророчат им дочку, правда знаменитости не спешат раскрывать фанатам пол будущего ребенка.

А пока Юрий опубликовал в своем микроблоге в Instagram трепетное фото с беременной Катей, на котором они запечатлены на прогулке где-то в лесу на Львовщине. На снимке Горбунов позирует в стильном темном костюме с белоснежной рубашкой и черной бабочкой. Рядом с ним стоит нарядная Осадчая – на ней длинное лиловое платье закрытого фасона, которое почти скрывает беременность.

В подписи к кадру ведущий написал: "Где-то в лесах на Львовщине". А фанаты тут же принялись обсуждать снимок счастливой пары: "Какие красивые", "Просто молодожены", "Красивая пара", "Как всегда, очаровательны", "Как жених и невеста", "Какие же вы невероятно красивые", "Самая трогательная пара", "Очень красивые. Счастья, здоровья, любви".

Напомним, Беременная Осадчая без макияжа засветила свои морщинки на фото с Горбуновым: "Кто куда, а мы вперед".

Как сообщала Politeka, Горбунов взбесил украинцев, отказавшись стоять в очереди: "Должен быть образцом".

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