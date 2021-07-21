Украинский актер и шоумен Юрий Горбунов показала, как стихия обрушилась на его загородный дом

Как передает Politeka.net, кадрами артист поделился на своей странице в Инстаграм.

50-летний Горбунов со своей 37-летней супругой Катей Осадчей живут в элитном поселке под Киевом по соседству с Потапом и Настей Каменских.

Юрий Горбунов записал видео, возвращаясь домой со своим сыном Иваном.

«Ой чорне небо чорне, ой чорне, почорніло. Люблю дивитися. Як зараз буде падати дощ», - напевал шоумен, переиначив народную песню.

Небо действительно выглядело пугающе.

Позже ливень таки хлынул. Горбунову повезло вовремя добраться домой.

«Ну, все, пошла жара. Смотрите, что делается. Красота», - отметил артист.

Отметим, особняк Горбунова и Осадчей расположен на уютной территории площадью 13,5 сотки. У семьи есть бассейн, гостевой домик, поляны для отдыха и детская площадка.

Напомним, Горбунов засветил беременную Осадчую в обтягивающем платье, а потом сбежал от нее с сыном.

Как сообщала Politeka, Осадчая с заметно округлившимся животом поразила кадрами на курорте: "Привыкнуть тяжело..."

Также Politeka писала, что улетевший от беременной Осадчей Горбунов признался, о чем жалеет.