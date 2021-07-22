Популярный телеведущий Юрий Горбунов поделился фотографиями в новом образе

Юрий Горбунов известный украинский шоумен и телеведущий. Он ведет самые популярные проекты, такие как: "Голос країни" и "Танці з зірками". Также Юрий попробовал себя в роли продюсера в фильмах "Скажене весілля". Об этом сообщает Politeka.net.

Артист часто удивляет поклонников. На этот раз он поделился новым снимком в социальной сети Инстаграм. На фотографии Юрий находится в Национальном музее истории Украины, где предстал на фоне экспонации. Сам ведущий показал себя с усами.

"Вы давно были в Национальном музее истории Украины? Очень рекомендую! Реально много иностранных и отечественных туристов, а иногда еще и кино снимают!", - подписал Юрий Горбунов. Он дал понять что на локации происходят съемки нового фильма.

За час публикация набрала более тысячи лайков, а поклонники телеведущего написали, что ему было лучше в старом образе.

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