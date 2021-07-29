Известный шоумен Потап на новых съемках рекордно преобразился и сменил прическу
Артист постоянно занят работой в различных шоу, где может по-разному проявить себя и показать с новой стороны. В этот раз в разделе Стори артист действительно впечатлил переменами во внешности.
Дело в том, что певец предстал перед камерой в белой майке и привлек внимание необычной прической. Потап надел беловолосый парик с небрежно уложенными локонами. Как раз их и поправлял в это время стилист, пока певец залюбовался новым собой перед ка камерой.
Особо примечательно то, что в последний раз артист с волосами такой длинны ходил лишь когда был подростком.
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Как можно заметить, в целом, певец имеет очень насыщенный и сложный график, причем его путешествия, связанные с концертной деятельностью, редко совпадают с концертами супруги. Большую часть времени Потап и Настя проводят порознь и снимаются в разных проектах, а также устраивают крупные концерты.
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