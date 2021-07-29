Потап честно ответил на вопрос о том, сколько детей ему хотелось бы завести с Настей Каменских
Как известно, с 2019 года украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко женат на своей бывшей коллеге по дуэту Насте Каменских. До этого у Потапа была еще одна жена – продюсер Ирина Горовая. В браке с ней у артиста родился сын, Андрей Потапенко.
Как оказалось, сейчас Потап считает, что одного ребенка ему мало. Об этом он рассказал в интервью ведущему Славе Демину, которое появилось на канале Люкс ФМ в Youtube, пишет Politeka.net.
Так, ведущий поинтересовался, сколько детей хочется иметь Потапу.
«Вообще еще хочу четверо детей. Но начнем с двух», - ответил артист.
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Он уточнил, что говорит именно о «еще» четырех детях.
«Я хочу всего пять детей», - уверенно заявил Потап.
Он также добавил, что ради семьи готов пожертвовать всем, даже своей успешной карьерой.
«Семья важнее», - считает продюсер.
Впрочем, он не уточнил, обсуждал ли уже эти планы с Настей.
Напомним, "заросший" Потап в майке-алкоголичке поразил видом в новом образе.
Как сообщала Politeka, Насте Каменских поставили необычный "диагноз" после новых фото в бикини.
Также Politeka писала, что счастливый Потап в особняке под Киевом показал их с Каменских "малыша".