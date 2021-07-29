Украинская певица Настя Каменских устроила на балконе провокативную съемку и позировала в одном белье

Популярная артистка получает большое количество комментариев под постами в Инстаграм, зачастую связанные именно с состоянием ее фигуры и набором лишнего веса. По словам Насти, она замечает все эти обидные комментарии, но настраивается на позитив и учится любить себя.

Само похудение на более чем двадцать килограмм далось ей не просто, поэтому теперь звезда всячески демонстрирует свои формы на камеру. Иногда, даже слишком часто, что не нравится ее фанатам, осуждающим излишнюю откровенность.

В этот раз Настя покрасовалась в черном белье на открытом балконе и показала с разных сторон свою фигуру:

«Good morning ☀️пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет 🧡💛❤️» - пишет Настя.

Вот что отвечают в сети:

«Вот это фигура 😍; Есть еще кто-то, кто не видел вашу з*дницу? 😂 😮; По-моему Настя немного поправилась; Сочная😂🔥; Рассвет чудесный🔥; Тяга к эксгибиционизму - это диагноз, не находите?; эх,Надежда,что ж вы диагнозы без разрешения ставите???;несомненно , это так, тут даже спорить не о чем; вроде красиво, но уже так надоело…».

Напомним, что Каменских в крошечном леопардовом лифе показала, как резвится с Потапом: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских нагишом в бассейне изумила поклонников: "Куда смотрит муж?".

Также Politeka писала, что Каменских в обтягивающем топе смутила переменами во внешности: "Ой, кто эта тетенька?".