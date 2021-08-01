Відома українська співачка Надя Дорофєєва, суддя "Голосу країни", показала нічне веселощі з блогером

Зараз концертне життя співачки повернулася в колишнє русло, причому з початком сольної кар'єри у артистки залишилося мало вільного часу на себе, але відпочити і побачитися з близькими вона встигає. Нещодавно після концерту Надя насмішила нічними танцями.

У компанії друзів Надя зняла, як танцювала в улюбленому сценічному костюмі і похвалилася підтягнутою формою. Одним з найяскравіших нарядів зірки на концерті вважається образ фатальної дівчинки-бунтарки.

Чорні прозорі штани і такий же топ в поєднанні з масивної взуттям, синім болеро і чорним білизняним комплектом створює вигідний лук для нічних виступів. Як і завжди, волосся Надя не зав'язує, що надає їй природності.

Танцюючи на камеру, Надя показала свої «кращі» сторони і порадувала вигідними ракурсами.

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