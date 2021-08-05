Співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом сьогодні святкує 10-річну річницю

Володимир розповів, що п'ятого серпня вони традиційно з Надею святкують річницю, а цього року ще й ювілей - десять років. За словами артиста, поруч з другом вони стали особистостями. І пережили зміни.

"Ця цифра прям шокує. Третину життя розділили🤣 10 років тому, коли ми ще приховували стосунки, стався один випадок. Ми про нього часто розповідали. Нас зняв папараці, Надя помітила це і Я викупив карту за 100$. Десь 5 або 6 років тому ми втратили цю картку при переїздах. Про що сильно шкодували і теж говорили про це в багатьох інтерв'ю. Оскільки це відео відображало нашу любов на всі 1000%.

Коли готував це відео (воно в ютубі) і шукав архівний матеріал, серед багатьох флешок і карт пам'яті, виявилася вона😱 🤷 🏼 ♂️ ️ ️ як?!?! Я досі не розумію. І вважаю, це справжнє диво. Як і те що ми разом дорослішали і все-одно ніщо не похитнуло нашу любов. Це диво!!!» - розповів Володимир про важливий випадок їхнього життя.

Кадри тієї самої плівки потрапили в кліп Володимира, присвячений для Наді, шанувальники були підкорені:

"Кліп просто неймовірний! Просякнутий ніжністю😍 10 років-дуже багато, але буде ж ще більше😉 щастя вам і міцної любові❤; яке чудове відео 😢 Ком горлі і мурашки ❤️ щастя вам і "завжди бути молодим"❤️; ви неймовірні 😍❤️; 😍 😍 які ж ви справжні і щирі)))».

Нагадавши, Велика біда у Наді Дорофєєвої, близької людини співачки нещадно побили: "ми всі молимося!".

Як повідомляла Politeka, Як виглядали в дитинстві Гросу, Каменських, Яма з "Танців з зірками" та інші зірки: "Дорофєєву не впізнати".

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