Певица Надя Дорофеева вместе с супругом Владимиром Дантесом сегодня прязднует 10-летнюю годовщину

Владимир рассказал, что пятого августа они традиционно с Надей празднуют годовщину, а в этом году еще и юбилей - десять лет. По словам артиста, рядом с другом они стали личностями. И пережили изменения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили🤣 10 лет назад, когда мы ещё скрывали отношения, произошёл один случай. Мы о нем часто рассказывали. Нас снял папарацци, Надя заметила это и я выкупил карту за 100$. Где-то 5 или 6 лет назад мы потеряли эту карточку при переездах. О чем сильно жалели и тоже говорили об этом во многих интервью. Т.к это видео отражало нашу любовь на все 1000%.

Когда готовил это видео (оно в ютубе) и искал архивный материал, среди многих флешек и карт памяти, оказалась она😱🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️ как?!?! Я до сих пор не понимаю. И считаю, это настоящее чудо. Как и то что мы вместе взрослели и все-равно ничто не пошатнуло нашу любовь. Это ЧУДО!!!» - рассказал Владимир о важном случае их жизни.

Кадры той самой пленки попали в клип Владимира, посвященный для Нади, поклонники были покорены:

«Клип просто невероятный! Пропитан нежностью😍 10 лет - очень много, но будет же ещё больше😉 Счастья вам и крепкой любви❤; Какое чудесное видео 😢 Ком горле и мурашки ❤️ Счастья вам и «всегда быть молодым» ❤️; Вы невероятные 😍❤️; 😍😍 какие же вы настоящие и искренние)))».

Напомним, Большая беда у Нади Дорофеевой, близкого человека певицы беспощадно избили: "Мы все молимся!".

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