Популярний український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофеєвої, розповів шанувальникам про зйомки шоу "Маскарад"

Як пише Politeka.net, 33-річний Дантес (справжнє ім’я Володимир Гудков) став відомим після перемоги у проєкті "Фабрика зірок-2" та участі у гурті "Діо.Фільми". Після розпаду групи вибрав кар’єру ведучого, а у 2015 одружився із відомою співачкою Надею Дорофеєвою.

Так, Володимир Дантес – активний користувач соцмереж. Цього разу він поділився подробицями зйомок шоу "Маскарад" в Instagram.

"Просто зараз йдуть зйомки "Маскараду" і я вже не дочекаюся коли це буде в ефірі. У мене червоні очі буди декілька хвилин тому, адже це дуже тяжке, але прикольне шоу, де кожен намагається вгадати, хто ж там прихований. Дивіться на "1+1", - розповідає Дантес.

Раніше Politeka писала, що Дорофєєва з Дантесом засвітили, як загоряють у дворі свого особняка, здивувавши звичками: "Як вам?".

Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес розбурхав Нікітюк "хижим" образом: "Містер Лео".

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва повідомила невтішні новини про стан побитого танцюриста, з'явилося відео інциденту: "Женя все ще...".