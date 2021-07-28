Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив порадувати шанувальників спекотними літніми фото в "хижому" образі

Артист заманив прихильниць новими знімками на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

За словами співака, він влаштував собі фотосесію у вуличному стилі. Для неї Дантес вибрав образ з чорними брюками і сорочкою з леопардовим принтом. Прикраса у вигляді великого ланцюга на шиї доповнила образ артиста.

На першому знімку Дантес позує, стоячи біля паркану з відкритим ротом. А на другому фото артист крокує на тлі зелені.

"Яка більш сексуальна 1я або 2я?))) Сьогодні робив фото в стріт стайлі. Я голосую за першу", - написав Володимир.

Його пост розсмішив Дорофєєву, а також вразив Лесю Нікітюк, яка написала в коментарях: «Містер Лео» і поставила смайлик з вогнем.

Фанати також оцінили пост співака.

"Що по тиграм?", "Який мачо офігенний", "і там і там просто гармата», "перша, тут навіть без аргументів", "Обкумарений їжачок", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк в латексі і екстра-міні змусила захоплюватися Кухар, Дантеса та інших зірок.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес розговорився про сім'ю, зачепивши зоряну дружину.

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