Популярный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, рассказал поклонникам о съемках шоу "Маскарад"

Как пишет Politeka.net, 33-летний Дантес (настоящее имя Владимир Гудков) стал известным после победы в проекте "Фабрика звезд-2" и участия в группе "Дио.Фильмы". После распада группы выбрал карьеру ведущего, а в 2015 женился на известной певице Надей Дорофеевой.

Так, Владимир Дантес - активный пользователь соцсетей. На этот раз он поделился подробностями съемок шоу "Маскарад" в Instagram.

"Прямо сейчас идут съемки "Маскарада" и я уже не дождусь когда это будет в эфире. У меня красные глаза буди несколько минут назад, ведь это очень тяжелое, но прикольное шоу, где каждый пытается угадать, кто же там скрыт. Смотрите на "1+1", - рассказывает Дантес.

Ранее Politeka писала, что Дорофеева с Дантесом засветили, как загорают во дворе своего особняка, удивив повадками: "как вам?".

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес взбудоражил Никитюк "хищным" образом: "Мистер Лео".

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева сообщила неутешительные новости о состоянии избитого танцора, появилось видео инцидента: "Женя все еще...".