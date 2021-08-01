Український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, разом з популярним блогером влаштував веселу поїздку
Не так давно популярні українські блогери і бізнесмени Сабіна Мусіна і Андрій Трушковський оформили розлучення. Так, 37-річна співзасновниця мережі салонів краси G. Bar разом з 31-річним бізнесменом прожила в шлюбі всього 13 місяців. Тепер вона активно займається собою, публікує кадри вільного життя і дивує кумедними відео.
Сабіна Мусіна вирішила також попрацювати разом з Володимиром Дантесом і зняти пару популярних роликів, насмішити мережу і похвалитися цікавим проектом. А ось Сторіси Дантеса з їх поїздки в машині викликали звичну реакцію серед шанувальників Володимира.
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Дуже часто йому пишуть настирливі шанувальники, які відстежують його життя і постійно підозрюють співака в сварках з його дружиною – співачкою Надею Дорофєєвої. Цього разу не обійшлося без подібних зауважень після кадрів з поїздки з Сабіною.
"Е, Вова, ти че? Іди з Надею катайся. Я так розумію, це натяк на те, що ти не з Надею» - знову написали шанувальниці з фан-аккаунта.
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