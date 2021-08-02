Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася подробицями про стан свого танцюриста, якого побили на вулиці до втрати свідомості
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала пост, повідомивши нові подробиці інциденту.
"Женя все ще знаходиться в медикаментозній комі...вся команда, друзі, близькі і всі небайдужі люди тримаємо кулаки і віримо в краще! Винного знайшли і впізнали, відео того, як все сталося, вже в мережі!",- повідомила Дорофєєва.
За її словами, справу з побиттям її колеги потрібно довести до кінця.
У коментарях близькі співачки і шанувальники підтримали артистку і потерпілого.
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"Сил Євгену впоратися", "Жень, ти найсміливіший і мужній чоловік! Ти заступився за дівчинку. Ти впораєшся! Ми сильно чекаємо твого одужання. Він впорається і все буде добре", - пишуть люди.
Зазначимо, що видання "Обозреватель" опублікувало відео з камер спостереження, де видно момент нападу на Євгена.
Нагадаємо, що у Наді Дорофєєвої сталася біда, близьку людину нещадно побили: подробиці.
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