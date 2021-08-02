Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася подробицями про стан свого танцюриста, якого побили на вулиці до втрати свідомості

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала пост, повідомивши нові подробиці інциденту.

"Женя все ще знаходиться в медикаментозній комі...вся команда, друзі, близькі і всі небайдужі люди тримаємо кулаки і віримо в краще! Винного знайшли і впізнали, відео того, як все сталося, вже в мережі!",- повідомила Дорофєєва.

За її словами, справу з побиттям її колеги потрібно довести до кінця.

У коментарях близькі співачки і шанувальники підтримали артистку і потерпілого.

Популярні новини зараз

Галкін похвалився господарством Пугачової і приголомшив одкровенням: "У нас в Одесі..."

Нові обмеження на карантині, в Кабміні оголосили про прийняте рішення: "Для вакцинованого населення..."

Стихія обрушилася на українську землю, дерева вирвані з корінням: кадри наслідків

Екс-учасник Х-Фактора втратив голову від 54-річної Сумської: "Віталька, ти бачив?"

Потужний вибух у шахті на Донбасі, вижили не всі: у ДСНС розкрили подробиці трагедії
Показати ще

"Сил Євгену впоратися", "Жень, ти найсміливіший і мужній чоловік! Ти заступився за дівчинку. Ти впораєшся! Ми сильно чекаємо твого одужання. Він впорається і все буде добре", - пишуть люди.

Зазначимо, що видання "Обозреватель" опублікувало відео з камер спостереження, де видно момент нападу на Євгена.

Нагадаємо, що у Наді Дорофєєвої сталася біда, близьку людину нещадно побили: подробиці.

Раніше Politeka писала, що танцюрист Дорофєєвої знаходиться в стані коми, відомий нападник: "відсторонений від виконання...".

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва розкрила нові подробиці трагедії з побиттям колеги: "Женечка зараз...".