Украинская певица Надежда Дорофеева сверкнула идеальной фигуркой в стильной молодежной одежде

Как передает Politeka.net, 31-летняя Дорофеева является кумиром украинской молодежи и иконой стиля. Она всегда следит за своим внешним видом и следует трендам. Поклонницы же разбирают образы Дорофеевой по крупинкам, чтобы и самим повторить их.

В этот раз звезда решила выбрать хулиганский лук. Она надела коротенькую футболку, которая подчеркнула ее изящную талию, а также объемные удлиненные шорты, которые напоминали мужские. Шорты акцентировали внимание на округлых бедрах певицы и подчеркнули ее худобу. Образ дополнила кепка.

Стоит отметить, что Дорофеева много времени уделяет спортивной нагрузке. У себя в Инстаграм она неоднократно показывала, что занимается спортом дома. При этом артистка не отказывает себе в еде. Она очень любит поесть, особенно когда дома за плитой стоит ее звездный муж Владимир Дантес.

Отметим, что в сторис появились также кадры с тренировки, на которых Надя разучивала новые движения для своего шоу.

Напомним, что Дорофеева после годовщины со звездным мужем засветилась в объятиях известного певца.

Ранее Politeka писала, что Дорофеева в миниатюрном топе и шортах впечатлила видом, фильтров нет: "На низком старте".

Также Politeka сообщала, что Дорофеева в микро-топе подразнила пикантным видом перед зеркалом.