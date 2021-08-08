Українська співачка, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофєєва засвітила ідеальний прес

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, зняте в дзеркалі. Артистка була одягнена в мініатюрний топ і джинси з високою посадкою. Вона покрасувалася перед дзеркалом, блиснув тонкою талією і пресом.

"Вперше сьогодні займалася вокалом в онлайн. Далі на запис. Кааайф", - зазначила артистка.

Як відомо, Дорофєєва багато часу приділяє спорту. Неодноразово у себе в Instagram вона показувала, що займається вдома і навіть залучає до тренувань свого чоловіка, співака Володимира Дантеса. Варто відзначити, що співачка практично не обмежує себе в їжі. Навпаки, вона дуже любить поїсти, особливо, коли готує її чоловік.

Додамо, що зовсім недавно Дорофєєва почала сольну кар'єру. Зараз артистка займається записом пісень для нового альбому.

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