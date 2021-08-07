Популярна українська співачка, дружина Володимира Дантеса Надя Дорофеєва з гумором показала шанувальникам як виглядає "після вакцинації"

Як пише Politeka.net, 31-річна співачка Надя Дорофеєва, яка користується шаленою популярністю у соціальних мережах, часто радує шанувальників новими фото та відео. Так, цього разу виконавиця хіта "gorit" вирішила пожартувати та показала шанувальникам, як "змінилася" її зовнішність "після вакцини".

Як бачимо, Дорофеєва застосувала спеціальний фільтр, який змінює риси обличчя та робить очі великими із чорними очними яблуками. У такому вигляді співачка дійсно виглядає моторошно, однак це – тільки жарт Наді.

"Це я після вакцини", - жартівливо написала Надя.

З наступних stories видно, що Дорофеєва вирішила відпочити, найімовірніше, на задньому дворику свого особняка у селі Крюківщина Київської області. Як відомо, вони з Дантесом придбали житло на 270 квадратних метрів. На території будинку є величезний басейн та багато рослин. За документами будинок оформлений на співачку.

Також Дорофеєва засвітила красиву солом’яну шляпку від дизайнера Руслана Багінського, ціна на яку стартує від 7 тисяч гривень.

Рaніше Politeka писaлa, що Дорофєєва одним відео показала 10 років життя з Дантесом: "Якщо ви, не дай Бог, розлучитеся...".

Нaгaдaємо, що Дорофєєва з Дантесом засвітили, як загоряють у дворі свого особняка, здивувавши звичками: "Як вам?".

A ще Politeka повідомлялa про те, як виглядали в дитинстві Гросу, Каменських, Яма з "Танців з зірками" та інші зірки: "Дорофєєву не впізнати".