Украинская певица, экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева засветила идеальный пресс
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, снятое в зеркале. Артистка была одета в миниатюрный топ и джинсы с высокой посадкой. Она покрасовалась перед зеркалом, сверкнул тонкой талией и прессом.
«Впервые сегодня занималась вокалом в онлайн. Дальше на запись. Каааайф», - отметила артистка.
Как известно, Дорофеева много времени уделяет спорту. Неоднократно у себя в Инстаграм она показывала, что занимается дома и даже привлекает к тренировкам своего мужа, певца Владимира Дантеса. Стоит отметить, что певица практически не ограничивает себя в еде. Наоборот, она очень любит поесть, особенно, когда готовит ее муж.
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Добавим, что совсем недавно Дорофеева начала сольную карьеру. Сейчас артистка занимается записью песен для нового альбома.
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