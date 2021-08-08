Популярна українська співачка, дружина Дантеса Надя Дорофеєва поділилася з шанувальниками світлиною з Максом Барських

Як пише Politeka.net, 31-річна співачка Надя Дорофеєва, яка користується шаленою популярністю у соціальних мережах, часто радує шанувальників новими фото та відео. Нещодавно Дорофеєва поділилися ніжним відео зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, яке зробила спеціально для важливої дати у їхньому житті – 10 років знайомства. І хоч своє чавунне весілля (6 років) вони відзначили ще в липні, але цей день вони будуть пам'ятати все життя - день їх знайомства, яке, до речі, відбулося в поїзді в 2011 році по дорозі на концерт.

Пізніше у своїх stories в Instagram Дорофеєва розповіла фанатам, що була на концерті гурту "Hyphen dash", де зустріла співака Макса Барських.

На фото Дорофеєва була в білих оверсайз шортах, топі та білій рубашці, образ доповнила окулярами. Барських одягнув вільну білу футболку та чорні штани. На світлині співак по-дружньому обійняв Дорофеєву. Співачка розповіла, що вони відмінно поговорили.

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