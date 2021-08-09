Українська співачка, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофєєва показала модний " лук " перед відпусткою

Останнім часом співачка була зайнята на концертах, багато виступала і встигла відзначити річницю відносин з чоловіком Володимиром Дантесом. Сьогодні Надя вирішила показати, як вирушає у відпустку відпочити від насичених буднів.

Оскільки артистка віддає перевагу поза сценою звичайні і зручні спортивні луки, вона з'явилася перед камерою саме в такому образі. Біла сорочка, накинута поверх маленького Топіка з тонкими лямками, і джинсові міні-шорти добре підкреслили витончену фігуру зірки.

З зачіскою і макіяжем співачка морочитися не стала, вибираючи комфорт:

"На низькому старті у відпустку" - написала Надя.

Шанувальники відразу підтримали пост:

«Які гарні фотографії😍🔥🔥; Перша фотка 🔥🥵🥵; Ох яка перша фотка😍; Все таки не дарма я вибрала тобі цей стаканчик 😂❤️ спасибі що їм користуєшся❤️; Ми теж скоро поїдемо, в Чорногорію) тільки відпустка у мене навряд чи вийде; Дуже красива 🤤😍; Надя яка ж ти офігенна 😍🔥🥵; Надь, вибач, але пора наблизити кадр; Не можливо пролетіти повз цих фоток».

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