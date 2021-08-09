Владимир Дантес показал, какие отношения у него с Надей Дорофеевой, опубликовав сторис в Инстаграм



Как пишет Politeka.net, Владимир и Надя женились в 2015 году. Как писал Дантес, Дорофеева до этого терпела его на протяжении четырех лет, но в итоге сказала заветное "Да". И хоть у пары нет детей, это не мешает быть им счастливыми. За время бракка Владимир вернулся на сцену после перерыва, а Надя начала сольную карьеру, попрощавшись с группой "Время и Стекло".

Супруги активно ведут Инстаграм, где делятся с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. В этот раз Дантес решил показать, как развлекается с Дорофеевой. Владимир сидел в своей машине, а Надя в своей. В какой-то момент певец позвал супругу, показав ей средний палец. Дорофеева не растерялась и показала аналогичный жест, на что Дантес рассмеялся.

"Высокие отношения с Надей Дорофеевой", - написал Владимир.

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