Популярная украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о том, как не допустить роковой ошибки в отношениях

Артистка подняла важную тему в рамках совместного проекта с Представительством Фонда ООН в сфере народонаселения Украины UNFPA Ukraine. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Дорофеева опубликовала видео и текст с частью своего рассказала, посвященного личным границам в отношениях.

«Все, что вы когда-либо слышали о «together forever» - ложь. Все книги и фильмы обрываются на том, что он и она слились в любви. Ну, а что дальше? Не думали? Никто почему-то не говорит, что быть вместе 24/7 – это начало конца...», - заявила певица.

Она отметила, что в отношениях часто возникают ситуации, когда человеку хотелось бы иметь больше свободы, не ограничивая себя общением только с партнером.

«Как сказать любимому человеку, что тебе нужно больше пространства? Словами через рот, без вариантов», - подчеркнула Дорофеева.

В рамках своего нового проекта она презентовала гайд, который призван помочь людям выстроить здоровые личные границы в отношениях.

Стоит отметить, что сама Надя недавно отметила 6-ю годовщину свадьбы с певцом Владимиром Дантесом. А отношениям пары в начале августа исполнилось 10 лет. Несмотря на такой внушительный срок, Владимиру и Наде явно удалось сохранить нежные чувства друг к другу.

Напомним, Дорофеева в коротеньком топе полюбовалась прелестной фигуркой перед зеркалом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в крошечном топе и шортиках взбудоражила кадром без фильтров.

Также Politeka писала, что Дантес показал неприличный жест Дорофеевой, Надя не стала терпеть.