Володимир Дантес показав на сцені, який подарунок отримав від Наді Дорофєєвої

Як пише Politeka.net, Володимир і Надя вже більше 10 років разом, хоча офіційно одружені тільки шість. Кілька років тому Дантес повернувся на сцену в якості співака після тривалої паузи. Але чоловік Дорофєєвої ще любить і жартувати, виступаючи зі стендапами.

Надя зробила репост в сторіс Instagram відео з Володимиром, де він розважає аудиторію жартами. На кадрах Дантес був у піджаку і з підвіскою на шиї, яку подарувала Дорофєєва.

"Перебуваю в її подарунку, ось Підвіска Prada. Це дуже дорогий подарунок, вона багато заробляє. Знаєте що я їй подарував? Відеоколаж".

У залі в цей момент всі сміялися.

На іншому сторіс Володимир був крупним планом і можна розглянути підвіску більш детально.

"Теж сьогодні перший раз в якості ведучого і я кашляю. Я прищепився два рази Пфайзером, все нормально", - жартує Дантес.

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