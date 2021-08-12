Володимир Дантес показав на сцені, який подарунок отримав від Наді Дорофєєвої
Як пише Politeka.net, Володимир і Надя вже більше 10 років разом, хоча офіційно одружені тільки шість. Кілька років тому Дантес повернувся на сцену в якості співака після тривалої паузи. Але чоловік Дорофєєвої ще любить і жартувати, виступаючи зі стендапами.
Надя зробила репост в сторіс Instagram відео з Володимиром, де він розважає аудиторію жартами. На кадрах Дантес був у піджаку і з підвіскою на шиї, яку подарувала Дорофєєва.
"Перебуваю в її подарунку, ось Підвіска Prada. Це дуже дорогий подарунок, вона багато заробляє. Знаєте що я їй подарував? Відеоколаж".
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У залі в цей момент всі сміялися.
На іншому сторіс Володимир був крупним планом і можна розглянути підвіску більш детально.
"Теж сьогодні перший раз в якості ведучого і я кашляю. Я прищепився два рази Пфайзером, все нормально", - жартує Дантес.
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