Владимир Дантес показал на сцене, какой подарок получил от Нади Дорофеевой
Как пишет Politeka.net, Владимир и Надя уже более 10 лет вместе, хотя официально женаты только шесть. Несколько лет назад Дантес вернулся на сцену в качестве певца после длительной паузы. Но муж Дорофеевой еще любит и шутить, выступая со стендапами.
Надя сделала репост в сторис Инстаграм видео с Владимиром, где он развлекает аудиторию шутками. На кадрах Дантес был в пиджаке и с подвеской на шее, которую подарила Дорофеева.
"Нахожусь в ее подарке, вот подвеска Prada. Это очень дорогой подарок, она много зарабатывает. Знаете что я ей подарил? Видеоколлаж".
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В зале в этот момент все смеялись.
На другом сторис Владимир был крупным планом и можно рассмотреть подвеску более детально.
"Тоже сегодня первый раз в качестве ведущего и я кашляю. Я привился два раза Пфайзером, все нормально", - шутит Дантес.
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