Популярние украинские певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились на отдых в Турцию

Как пишет Politeka.net, певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес недавно отпраздновали 10 годовщину со дня знакомства. Официально пара замужем уже шесть лет, однако до сих пор между ними теплые отношения и привязанность.

Несмотря на плотный график обоих артистов, Дантесу и Дорофеевой удалось найти время на отдых. Так, звездные супруги отправились на элитный курорт в турецкий город Кемер. Пара поселилась в шикарной двухэтажной вилле, где проведет ближайшие выходные.

Так, муж Дорофеевой уже успел поделиться кадрами из Турции. Певец опубликовал селфи, где завпечетлил себя в первый день отдыха.

"Без стеснений оставлю это фото здесь. Чтобы не забыть каким приехал в отпуск. В конце отпуска сделаю похожее фото, чтобы понять изменения) будут?)))", - пишет Дантес.

На фото видно, что паре действительно нужен отдых, ведь Владимир виглядит очень уставшим, у него большие мешки под глазами. Также Дантес поразмышлял над тем, что у него уже появляются морщины, однако заявил, что планирует с ними бороться.

"Морщины…ну что ж))) скоро начну тестить на себе всякие крема и маски видимо, а что? Я тоже человек)) буду цепляться за молодость и красоту)))", - шутит Дантес.



"Ну давай чтобы хотя бы без синяков !! 😂 выспитесь там! 😂 ", "Хорошего отдыха 😍 И уже жду бюты-блог от Дантеса 😂 ", "Красавчик 👍👍👍 ", "Отличного отдыха! Пусть он отразится на лице радостной улыбкой 😉 ", - пишут фаны певца.

Фотографию Дантеса прокомментировал певец Сергей Бабкин, пожелавший супругам хорошего отдыха.

Ранее Politeka писала, что Надя Дорофеева поиграла на нервах Дантеса, снимая все на камеру: "да хоть бы что!".

Напомним, что Дантес похвастался дорогим подарком от Дорофеевой и раскрыл, сколько она зарабатывает: "Знаете что...".

A еще Politeka сообщала, что Дорофеева рассказала об отношениях без прикрас, удивив признанием: "Это начало конца".