Українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася найяскравішими кадрами з відпочинку за кордоном

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому з чоловіком Олександром Стояновим насолоджувалася підводними пригодами. Парочка використовувала трубки, з якими занурювалася під воду. Зірки плавали поруч зі скатами і, судячи з усього, зовсім не боялися.

"Як і обіцяла, ділюся нашими емоціями після сноркелінга з мантами. Фантастичні відчуття! Ці океанські істоти немов птахи, тільки парять в безодні океану", - поділилася враженнями Кухар.

За її словами, було кілька моментів, коли риби підпливали занадто близько. Крім цього, їй з чоловіком дуже пощастило побачити цілу зграю мантів з сімейства скатів.

"У мене було відчуття, ніби ми злилися з природою, в ці моменти відчуваєш те саме: "Світ великий, а ти маленький"!",- зазначила зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ух-ти, чудово", "Мурашки", "Фантастика", "Супер", "Вау", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар вразила зовнішністю без макіяжу після запливів в океані:"біле обличчя".

Ще Politeka писала, що Катерина Кухар показала рідкісне фото із зустрічі однокласників, ким вони стали: "нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар після повернення в Україну розкрила свої плани: "готуємося з командою...".