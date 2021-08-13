Українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася найяскравішими кадрами з відпочинку за кордоном
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому з чоловіком Олександром Стояновим насолоджувалася підводними пригодами. Парочка використовувала трубки, з якими занурювалася під воду. Зірки плавали поруч зі скатами і, судячи з усього, зовсім не боялися.
"Як і обіцяла, ділюся нашими емоціями після сноркелінга з мантами. Фантастичні відчуття! Ці океанські істоти немов птахи, тільки парять в безодні океану", - поділилася враженнями Кухар.
За її словами, було кілька моментів, коли риби підпливали занадто близько. Крім цього, їй з чоловіком дуже пощастило побачити цілу зграю мантів з сімейства скатів.
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"У мене було відчуття, ніби ми злилися з природою, в ці моменти відчуваєш те саме: "Світ великий, а ти маленький"!",- зазначила зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ух-ти, чудово", "Мурашки", "Фантастика", "Супер", "Вау", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Катерина Кухар вразила зовнішністю без макіяжу після запливів в океані:"біле обличчя".
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