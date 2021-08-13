Украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась самыми яркими кадрами с отдыха за границей
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором с мужем Александром Стояновым наслаждалась подводными приключениями. Парочка использовала трубки, с которыми погружалась под воду. Звезды плавали рядом со скатами и, судя по всему, совсем не боялись.
«Как и обещала, делюсь нашими эмоциями после сноркелинга с мантами. Фантастические ощущения! Эти океанские существа словно птицы, только парят в пучине океана», - поделилась впечатлениями Кухар.
По ее словам, было несколько моментов, когда рыбы подплывали слишком близко. Кроме этого, ей с мужем очень повезло увидеть целую стаю мантов из семейства скатов.
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«У меня было чувство, будто мы слились с природой, в эти моменты ощущаешь то самое: «Мир большой, а ты маленький»!», - отметила звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Ух-ты, восхитительно», «Мурашки», «Фантастика», «Супер», «Вау», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Екатерина Кухар впечатлила внешностью без макияжа после заплывов в океане: "Белое лицо".
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