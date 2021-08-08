Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як опоряджається
Зірка разом з чоловіком вирушила на Мальдіви, повідомляє Politeka.net. Кожен день артистка показує, як проводить час на відпочинку.
Цього разу красуня вирішила показати, як опоряджається після купання і прийняття сонячних ванн.
На новому фото в Instagram Катерина постала в масці для обличчя. Балерина намазалася чимось білим, ставши практично невпізнанною, а на її голові був рушник.
Також зірка одягла білий халат, а на її шиї блищала золота прикраса.
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Найбагатша співачка України здивувала зверненням з охопленої вогнем Туреччини: "Пожежі нам..."
Серпень розбушувався: у мережі показали кадри "снігових" заметів на українській трасі, відео
Полякова на дні народження мами засвітила чоловіка, який набагато її старший: "Ой, Вадюся..."
В Україну увірвуться морози і снігопади: синоптики поділилися прогнозом погоди до кінця осені
"А SPA-процедури і маски після тривалого занурення обличчя в океан ніхто не відміняв", - написала Кухар, показавши біле обличчя без макіяжу.
Варто зазначити, що зірка ретельно доглядає за собою, тому вона приголомшливо виглядає у свої 39 років.
За словами артистки, вона раз на два тижні намагається відвідувати косметолога, який робить їй ручний масаж обличчя.
Спеціаліст підказав Кухар, що у неї різний тип шкіри на обличчі, тому зараз вона користується різними сироватками для кожної із зон. Також в кабінеті косметолога зірка використовує апаратний догляд.
На гастролях або в подорожах прима також одягає патчі або тканинні маски.
Нагадаємо, Катерина Кухар зняла кумедний конфуз чоловіка на пляжі
Як повідомляла Politeka, дочка Каті Кухар з "Танців з зірками", тупнувши ніжкою, показала Осадчій свій характер
Також Politeka писала, Кухар з " Танців з зірками» зізналася, що їй погрожують, тривожне звернення