Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як опоряджається

Зірка разом з чоловіком вирушила на Мальдіви, повідомляє Politeka.net. Кожен день артистка показує, як проводить час на відпочинку.

Цього разу красуня вирішила показати, як опоряджається після купання і прийняття сонячних ванн.

На новому фото в Instagram Катерина постала в масці для обличчя. Балерина намазалася чимось білим, ставши практично невпізнанною, а на її голові був рушник.

Також зірка одягла білий халат, а на її шиї блищала золота прикраса.

"А SPA-процедури і маски після тривалого занурення обличчя в океан ніхто не відміняв", - написала Кухар, показавши біле обличчя без макіяжу.

Варто зазначити, що зірка ретельно доглядає за собою, тому вона приголомшливо виглядає у свої 39 років.

За словами артистки, вона раз на два тижні намагається відвідувати косметолога, який робить їй ручний масаж обличчя.

Спеціаліст підказав Кухар, що у неї різний тип шкіри на обличчі, тому зараз вона користується різними сироватками для кожної із зон. Також в кабінеті косметолога зірка використовує апаратний догляд.

На гастролях або в подорожах прима також одягає патчі або тканинні маски.

Нагадаємо, Катерина Кухар зняла кумедний конфуз чоловіка на пляжі

Як повідомляла Politeka, дочка Каті Кухар з "Танців з зірками", тупнувши ніжкою, показала Осадчій свій характер

Також Politeka писала, Кухар з " Танців з зірками» зізналася, що їй погрожують, тривожне звернення