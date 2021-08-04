Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как проводит время с мужем, Александром Стояновым

Украинская знаменитость вместе с мужем отправилась на Мальдивы, сообщает Politeka.net. Артистка хвастается райским отдыхом у себя в Инстаграм, параллельно делясь интересными мыслями.

Недавно прима-балерина рассказала о своем питании. По словам Екатерины, лучше всего питаться простой пищей, свойственную региону, в котором человек прибывает.

Примечательно, что сама артистка и ее муж выглядят просто превосходно - оба подтянутые и не страдают от лишнего веса, да и профессия их обязывает выглядеть на все 100%.

На новых кадрах Кухар показала своего мужа в плавках, засняв также и его забавный конфуз на пляже.

Стоянов с разгону прыгнул на кресло-мешок и упал вместе с ним на песок.

"Мой личный аниматор", - подписала забавные кадры артистка.

Отметим, Екатерина Кухар и Александр Стоянов познакомились в Национальной опере много лет назад. Тогда пара танцевала в спектакле Щелкунчик. На тот момент Кухар была замужем, но артист все равно в нее влюбился.

Балерина разошлась с первым мужем на седьмом месяце беременности, и позже стала строить отношения со Стояновым, от которого позже родила дочь.

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