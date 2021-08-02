Украинская балерина Екатерина Кухар, которая является судьей проекта «Танцы со звездами», наслаждается отдыхом в компании любимого мужа
Как пишет Politeka.net, Кухар и Александр Стоянов отправились в отпуск на Мальдивы. Там они наслаждаются спокойным пляжным отдыхом и развлекают себя как могут. На свежем фото, которое Стоянов разместил у себя в Инстаграм, он держался за зонт, застыв в воздухе. Также Стоянов веселил любимую, прыгая на пуфик.
«Личный аниматор для жены не только в постели, но и на пляже)», - игриво подписал фото Стоянов.
В комментариях ему оставили массу комплиментов и отзывов. Не сдержала эмоций и любимая жена, написав под постом: «Лучший «аниматор» и не только».
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«Воин!», «Браво! Прекрасное шоу!», «Опасная анимация! Ваши ноги нужно беречь! Они дорого стоят))). Хорошего отдыха Вам и Кате!», «Вот это да», «Крутой», «Потрясающе! Брависсимо!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Екатерина Кухар расслабилась с мужем на Мальдивах: "А чего не Бердянск?".
Ранее Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекает мужа ночами в джунглях: "Мальдивская мавка".
А еще Politeka сообщала, что Екатерина Кухар неожиданно наткнулась на акулу в океане: экстремальные кадры с отдыха.