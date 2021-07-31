Суддя "Танців з зірками" та балерина Катерина Кухар показала, як відпочиває з чоловіком на Мальдівах
Як пише Politeka.net, Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим знову вирушила на відпочинок. Красуня вирішила поділиться в Instagram, як проводить час з чоловіком.
На новому фото Катерина не здалася на фото. Красуня сиділа за столом з ноутбуком, знімаючи свого чоловіка Олександра, який виходив з басейну без одягу. Як можна зрозуміти, пара вирішила відпочити на Мальдівах.
"Дайте мені каву, щоб змінити те, що я можу. І вино, щоб прийняти те, що я не можу", - написала Катерина під фото.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Як Ваші справи", " а чого не Бердянськ?", "Блаженство".
Варто відзначити, що балерина Катерина Кухар є директоркою КДХУ, вступивши на посаду в минулому році.
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