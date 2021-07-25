Александр Стоянояв показал неожиданные кадры в сети

Как сообщает Politeka.net, Екатерина Кухар и Александр Стоянояв – красивая и счастливая балетная пара. Дома они – муж и жена, на сцене – партнеры. А также мужчина занимается продюсированием любимой, которая после "Танцев со звездами" стала любимицей телезрителей.

Он активно дает интервью, о чем сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал кадры со жгучей красоткой.

Как оказалось Стоянов дал откровенное интервью для ведущей шоу "Без краватки", актрисе и модели Иванне Онуфрийчук.

"Она вывела меня на откровенные беседы, призвала к философии и…. лучше сами посмотрите, что вышло из нашего тандемa", - отметил Александр в подписи к снимкам.

На снимках Стоянов оказался на кухне современного дома, где насладился беседой и чашечкой чая. Кроме того, он показал кадр, где приобнимает девушку за талию. Для интервью он выбрал горчичные штаны, футболку лососевого оттенка и белые кроссовки.

Иванна Онуфрийчук пришла в облегающем сияющем платье, расшитом пайетками. В дополнение к образу она сделала выразительный мейк-ап со smoky eyes и бледно-розовыми губами.

Поклонники не смогли сдержать слов восторга и оставили комментарии под фото. Некоторые поинтерисовались, "а где же Катя" и поинтерисовались не ревнует ли она мужа к таким красавицам.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" без рубашки поделился секретом на все случаи жизни.

Как сообщала Politeka, грустная Кухар из "Танців з зірками" объявила о завершении важного этапа в своей жизни.

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