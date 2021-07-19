Для нее это многое значит

Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о важном для нее событии

Как известно, Кухар – не только талантливая балерина и шоувумен, но еще и директор Киевского государственного хореографического училища. Танцовщица старается достойно выполнять свои обязанности и очень заботится об учебном заведении. Именно ему она посвятила новый пост в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Балерина рассказала, что 19 июля состоялся старт вступительных экзаменов на I курс колледжа.

«Сегодня был один из важных и очень ответственных дней учебного года - старт вступительных экзаменов в I курса (10 класс) Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, где я являюсь руководителем последний год. К нам пришли абитуриенты - новое дыхание украинского балета…Наша задача - собрать на первый курс 30 студентов, лучших из лучших», - рассказала звезда.

Многие обратили внимание на то, что Кухар подчеркнула, что руководителем колледжа она будет еще только год. Ранее балерина признавалась, что на этой должности на нее пытаются надавить некие влиятельные люди.

«Впереди много работы и перемен!», - подытожила публикацию танцовщица.



Свой пост Кухар сопроводила снимком, сделанным в танцевальном зале. На черно-белом фото балерина позирует в романтичном платье. Ее лицо выглядит задумчивым и немного грустным.

На пост Кухар откликнулась знаменитая украинская актриса Ольга Сумская.

«Как повезло детям с таким ректором!», - написала она.

Поклонники также принялись комментировать публикацию:

«Икона стиля», «Шикарная», «С ума сойти, какая же красавица!», «Про кино только не забывайте», «Успехов вам», - пишут люди.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» в невесомой одежде предалась наслаждению в поле.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" растаяла в объятиях мужа-красавца в цветочном поле.

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» ослепила видом в нежном платье.