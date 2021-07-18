Известная украинская балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", прогулялась с мужем Александром Стоянновым в селе
Как пишет Politeka.net, Екатерина и Александр не только муж и жена, но и партнеры на сцене. Стоянов, как и супруга, ведет активно социальные сети и делится всем интересным. В этот раз Александр решил показать, как проводит время с женой, отправились за пределы Киева.
На новых фото Стоянов был в футболке и шортах, а образ дополнил стильными очками. Александр сидел среди полевых цветов, наслаждаясь солнцем. На втором фото красавчик был с Екатериной. Кухар обнимала мужа, позируя для фото. Как можно понять, парочка была где-то в селе.
"Выйду на улицу, гляну на село,
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Девчата гуляют и мне весело…
В таком месте и рифмовать охота и жить праздную жизнь!
Всем прекрасного воскресенья!", - написал Александр под фотографией.
Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:
"Любви и радости", "Смотря на Вас тоже рифмовать охота. Гордость Украины!", "Очень красивые".
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» ослепила видом в нежном платье
А еще Politeka писала, что Кухар устроила горячие танцы с "Холостяком", пока муж отвернулся
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