Известная украинская балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", прогулялась с мужем Александром Стоянновым в селе

Как пишет Politeka.net, Екатерина и Александр не только муж и жена, но и партнеры на сцене. Стоянов, как и супруга, ведет активно социальные сети и делится всем интересным. В этот раз Александр решил показать, как проводит время с женой, отправились за пределы Киева.

На новых фото Стоянов был в футболке и шортах, а образ дополнил стильными очками. Александр сидел среди полевых цветов, наслаждаясь солнцем. На втором фото красавчик был с Екатериной. Кухар обнимала мужа, позируя для фото. Как можно понять, парочка была где-то в селе.

"Выйду на улицу, гляну на село,

Девчата гуляют и мне весело…

В таком месте и рифмовать охота и жить праздную жизнь!

Всем прекрасного воскресенья!", - написал Александр под фотографией.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Любви и радости", "Смотря на Вас тоже рифмовать охота. Гордость Украины!", "Очень красивые".

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» ослепила видом в нежном платье

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