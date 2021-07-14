Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар засветилась на вечеринке с украинским футболистом, экс-участником шоу «Холостяк» и «Танці з зірками» Сергем Мельником

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры появились в Инстаграм.

На пикник Кухар пришла с мужем артистом балета Александром Стояновым. Также там присутствовал телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк.

Александр Стоянов готовил для друзей гриль.

При этом Кристина Горняк отметила, что именно он обычно отвечает за эту важную часть любого пикника.

Тем временем супруга Стоянова развлекалась в компании Мельника.

«А без танцев мы никуда», - отменил Остапчук, когда они начали пританцовывать.

«А что это тут происходит вообще?», - обратился он к друзьям.

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