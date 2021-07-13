Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар удивила откровением

Появился новый выпуск "Світського життя" с Катей Осадчей. В этот раз программа побывала на бейби шауэре у владелицы ювелирной компании Валерии Гуземы. Последняя собрала сливки шоубиза с их отпрысками и закатила детскую вечеринку с бассейном, передает Politeka.net.

Одними из приглашенных были Кухар со своей шестилетней дочкой Настей.

"Смотря, сколько твоя дочь проводит в бассейне, она будет не балериной, а пловчихой", - подошла к ним с расспросами Осадчая.

"Я думаю, что она будет, как Ариэль", - парировала, в свою очередь, балерина.

Девочка при этом робко спросила: "Мама, можно я пойду уже купаться?", насмешив взрослых.

Вопрос зашел о том, кем видит Кухар свою дочь в будущем. Сейчас Настя уже начала заниматься балетом. По словам ее мамы, у нее есть все физические данные для этого. Однако, дочь звезд балета (отец девочки тоже известный артист - Александр Стоянов ) втайне мечтает стать теннисисткой.

"У нее очень хорошая растяжка, но она... немножечко не хочет это делать. У меня столько красивых диадем, костюмов... Куколка моя, может ты подумаешь?", - обратилась Екатерина к малышке. Та отрицательно покачала головой.

"Это моя боль. Я очень хочу, чтобы она танцевала, потому что у нее, действительно, очень хорошие балетные данные", - заявила тогда Кухар.

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