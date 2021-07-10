Известная балерина, самая строгая судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар устроила мини-концерт у себя в машине

Как передает Politeka.net, 39-летняя Кухар сама водит машину и достаточно часто снимает сторис во время езды. В этот раз красотка решила устроить небольшую дискотеку под песни Тины Кароль. Она включила песню «Красиво» и стала подпевать своей коллеге. Кухар была одета в коротенькое платье, которое обнажило ее стройные загорелые ножки.

Как известно, Кухар и Тина Кароль вместе работают на проекте «Танцы со звездами», поэтому таким образом балерина решила поддержать свою знакомую. Также Тина и Екатерина пересекались на съемках «Липсинк батл», где Кароль была ведущей, а Кухар – участницей.

Добавим, что Кухар посвятила Тине несколько сторис и даже оставила ей комплимент.

«Тина Кароль, ты пленила мой плейлист», - подписала видео Кухар.

Напомним, что Екатерина Кухар из «Танців з зірками» покорила стильным летним образом в легком платье: кадры.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар из «Танців з зірками» в шелковом белье сверкнула запретным плодом: «Ты - мой приговор!».

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар сверкнула ножками рядом с подросшей дочерью, очень похожа на папу: "Любовь".