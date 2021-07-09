До чого ж гарна!

Відома балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар покрасувалася в шовковій білизні

Як пише Politeka.net, мініатюрна Кухар стала відома широкій громадськості після того, як стала суддею танцювального шоу. Вона відразу ж запам'яталася глядачам своєю строгістю і дуже зухвалим характером.

У цей раз у себе в Instagram Кухар опублікувала селфі, зроблене на вулиці. Красуня позувала в смарагдовому шовковому ліфі з чорним мереживом, блиснувши забороненим плодом. На обличчі у балерини красувався натуральний макіяж. Очі артистки були примружені від сонця, а волосся розпатлане, що додало особливого шарму фото.

"Не залежно від тебе, Ти-мій вирок!",- загадково підписала Кухар фото.

Шанувальники не змогли поставити Кухар питання про те, кому ж присвячені настільки особисті слова. Однак, можна припустити, що балерина звернулася до свого чоловіка, артиста балету Олександра Стоянова, з яким виховує двох дітей і дуже щаслива в шлюбі.

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