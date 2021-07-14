Известная балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о новом проекте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала нежное фото, на котором предстала с оголенной спиной. Скинутое платье виднелось в руках балерины.

«Я никогда не сомневалась, что в жизни возможно все, главное, найти правильный ключ от нужной двери. Помимо моего основного детища, я готовлю особенный, мотивационный проект. Проект для людей любящих меня, любящих жизнь, людей, которые живут с наслаждением, узнают что-то новое, анализируют, ищут философские ответы на риторические вопросы», - отметила Кухар.

По словам балерины, не так давно она решилась на написание книги. В издании будут собраны секреты из жизни балерины, а также рассказы о самом сокровенном.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Какая вы красивая!», «Волшебная, загадочная», «Идеальная», «Прелесть», «Милота», «Маленькая, хрупкая, сильная красотка с божественным взглядом», «Вы прекрасны», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Кухар в платье без бретелек прильнула к коллеге Владу Яме: "Мой...".

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