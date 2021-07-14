Прима-балерина і суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар засвітилася на вечірці з українським футболістом, екс-учасником шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Сергем Мельником

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в Instagram.

На пікнік Кухар прийшла з чоловіком артистом балету Олександром Стояновим. Також там був присутній телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною Гірник.

Олександр Стоянов готував для друзів гриль.

При цьому Христина Гірник зазначила, що саме він зазвичай відповідає за цю важливу частину будь-якого пікніка.

Тим часом дружина Стоянова розважалася в компанії Мельника.

"А без танців ми нікуди", - скасував Остапчук, коли вони почали пританцьовувати.

"А що це тут відбувається взагалі?",- звернувся він до друзів.

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