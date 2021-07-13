Прима-балерина та суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар здивувала одкровенням

З'явився новий випуск "Світського життя" з Катею Осадчою. Цього разу програма побувала на бейбі шауері у власниці ювелірної компанії Валерії Гуземи. Остання зібрала вершки шоубізу з їх нащадками і закотила дитячу вечірку з басейном, передає Politeka.net.

Одними з запрошених були Кухар зі своєю шестирічною донькою Настею.

"Дивлячись, скільки твоя дочка проводить в басейні, вона буде не балериною, а плавчихою", - підійшла до них з розпитуваннями Осадча.

"Я думаю, що вона буде, як Аріель", - парирувала, в свою чергу, балерина.

Дівчинка при цьому боязко запитала: "Мамо, можна я піду вже купатися?", розсмішивши дорослих.

Питання зайшло про те, ким бачить Кухар свою дочку в майбутньому. Зараз Настя вже почала займатися балетом. За словами її мами, у неї є всі фізичні дані для цього. Однак, дочка зірок балету (батько дівчинки теж відомий артист - Олександр Стоянов ) потай мріє стати тенісисткою.

"У неї дуже хороша розтяжка, але вона... трішечки не хоче це робити. У мене стільки красивих діадем, костюмів... Лялечка моя, може ти подумаєш?", - звернулася Катерина до малятка. Та негативно похитала головою.

"Це мій біль. Я дуже хочу, щоб вона танцювала, тому що у неї, дійсно, дуже хороші балетні дані", - заявила тоді Кухар.

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