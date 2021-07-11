Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила яскравим кадром

Кухар, яку називають найсуворішим членом журі танцювального проекту, збентежила "пристрасним" образом в розкішному вечірньому вбранні. Балерина опублікувала архівне фото в "сторіз" у себе в Instagram, представивши в компанії свого колеги, хореографа Влада Ями, передає Politeka.net.

Катерина, в чорній сукні без бретелей із золотистою вишивкою і пишною спідницею, пригорнула до красеня-ями, який теж був одягнений з голочки. Балерина театрально підкинула рукою, а в іншій тримала букет червоних троянд. Її образ нагадував чимось "Кармен".

Балерина неспроста показала публіці цей кадр-тим самим вона привітала Влада з днем народження. 10 липня хореографу виповнюється 39 років.

"З днем народження, мій подільник у злочині", - підписаний кадр.

Як відомо, Кухар з ямою пліч-о-пліч судять учасників "Танців з зірками" ось уже чотири роки поспіль. Раніше Влад зізнавався в одному з інтерв'ю, що йому не подобається в напарниці.

"Вона повільно розмовляє. У нас 2 хвилини ... по 30 секунд на всіх ... якщо почне Григорій Миколайович і трохи розповість історію румби, то після нього починає говорити Катя. І ось вона тільки починає, я знаю, що тут або наплювати на команду продюсерів, або не висловитися зовсім", - відверто сказав Яма.

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