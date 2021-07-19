Известная балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар устроила фотосессию посреди цветочного поля

Как передает Politeka.net, живописные снимки прима-балерина разместила на своей странице в Инстаграм.

Красивые цветочные локации привлекают внимание, как простых людей, так и знаменитостей. Люди массово выезжают в поля и луга, чтобы сделать красивые портреты в окружении цветов и выложить их в соцсети. Эта тенденция стала очень актуальной в Украине.

Екатерина Кухар решила быть в тренде и устроила фотосессию посреди цветов.

В кадре она позирует на фоне лавандовых полей.

На балерине одета одежда из легких тканей бежевая юбка и кофейный топ, а голову украшает простая соломенная шляпа.

К слову, фотографиями всё не обошлось. Екатерина Кухар также опубликовала видео всё с той же локации.

«Он поднял глаза и увидел утро — утро, подобное ангелу в золотых доспехах…»💜- подписала снимки балерина.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

"Безумно красиво. Фото очень тёплые. 👏👏👏где это такие красивые лавандовые поля???",

"Красота то какая.....",

"Волшебная", - пишут в сети.

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