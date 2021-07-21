Муж знаменитой украинской балерины и судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар поделился полезным секретом и показал себя в процессе готовки
Украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Стоянов поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем народный артист Украины раскрыл себя с новой стороны, показав, как занимается готовкой.
Стоянов поделился снимком, на котором увлеченно готовит стейк на сковороде. При этом фото получилось очень домашним и жизненным: на заднем плане можно заметить уютную кухню, а сам танцор стоит с обнаженным торсом в одних домашних штанах. С его шеи свисает подвеска на золотой цепочке. Артист балета выглядит очень сосредоточенным на готовке.
«Прежде чем жарить, нужно сначала хорошо разогреть…Рецепт применяется на все случаи жизни!», - подписал снимок Стоянов.
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Его поклонники не смогли пройти мимо такого поста, и тут же принялись его комментировать.
«Восхищаюсь таким человеком!! Все умеет!», «Согласна», «Великолепное фото!», - пишут восхищенные фанаты под снимком.
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" растаяла в объятиях мужа-красавца в цветочном поле.
Как сообщала Politeka, Кухар устроила горячие танцы с "Холостяком", пока муж отвернулся.
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар открылась перед Осадчей, рассказав о сложностях с дочерью.