Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о важной цели, которую поставила перед собой

Помимо собственной танцевальной и телевизионной карьеры балерина в последний год работает еще и директором Киевского государственного хореографического училища. Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм Кухар рассказала о том, какая это большая ответственность.

Танцовщица рассказала о завершении вступительных экзаменов в училище, в рамках которых были отобраны 30 молодых артистов.

«Моя задача как руководителя учебного заведения - создать условия для студентов и педагогов, наладить системные учебные процессы. Ведь речь идет фактически о возрождении нашего балетного храма», - подчеркнула балерина.

Она рассказала, что за год им с командой профессионалов удалось разработать учебные программы, которые соответствуют современным стандартам. Кроме того, ведутся работы и по улучшению состояния самого здания учебного заведения.

«Я чувствую безумную ответственность, но вместе с тем и невероятное счастье от работы с молодыми талантами!», - подытожила Кухар.

Она также показала снимок, на котором рассказывает что-то юным балеринам.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" без рубашки поделился секретом на все случаи жизни.

Как сообщала Politeka, грустная Кухар из "Танців з зірками" объявила о завершении важного этапа в своей жизни.

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в невесомой одежде предалась наслаждению в поле.