Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о важной цели, которую поставила перед собой
Помимо собственной танцевальной и телевизионной карьеры балерина в последний год работает еще и директором Киевского государственного хореографического училища. Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм Кухар рассказала о том, какая это большая ответственность.
Танцовщица рассказала о завершении вступительных экзаменов в училище, в рамках которых были отобраны 30 молодых артистов.
«Моя задача как руководителя учебного заведения - создать условия для студентов и педагогов, наладить системные учебные процессы. Ведь речь идет фактически о возрождении нашего балетного храма», - подчеркнула балерина.
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Она рассказала, что за год им с командой профессионалов удалось разработать учебные программы, которые соответствуют современным стандартам. Кроме того, ведутся работы и по улучшению состояния самого здания учебного заведения.
«Я чувствую безумную ответственность, но вместе с тем и невероятное счастье от работы с молодыми талантами!», - подытожила Кухар.
Она также показала снимок, на котором рассказывает что-то юным балеринам.
Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" без рубашки поделился секретом на все случаи жизни.
Как сообщала Politeka, грустная Кухар из "Танців з зірками" объявила о завершении важного этапа в своей жизни.
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в невесомой одежде предалась наслаждению в поле.