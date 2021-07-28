Известная украинская балерина Екатерина Кухар показала необычное видео и рассказала об образовательном проекте для будущих балетных артистов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар выложила в своем Instagram необычное видео из фотосессии, на котором ее едва можно заметить. Дело в том, что артистка снята в толпе молодых балерин, а сама на настолько хрупкая, что почти не отличается от юных девушек.

По словам Кухар, она выкладывала это видео в сторис, и оно встретило такую бурную реакцию, что решила выложить его полноценным постом на память себе. "Это видео собрало столько восторга в сторис, что решила оставить его здесь на память", - поделилась балерина.

Также Екатерина рассказала о своем образовательном проекте: "Мы ввели летнюю внешкольном образовании – «Summer ballet intensive KSBC». Мы присоединились к всемирной практики и проводим различные мастер-классы с лучшими мастерами балета. Перенимать опыт от практиков сцены – очень ценно, поскольку они обучают через свою призму творчества и делятся своими многолетними достижениями", - отметила Кухар.

Напомним, Екатерина Кухар в легком халатике устроила зажигательные танцы посреди листвы: яркие кадры.

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