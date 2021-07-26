Известная балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась отдыхом
Как пишет Politeka.net, 39-летняя артистка очень любит отдыхать. Она регулярно летает с семьей за границу, где наслаждается роскошным отдыхом. Впрочем, в Украине звезда тоже предпочитает не терять времени напрасно. Она находит места для отдыха в Киеве, Одессе и других украинских городах.
В этот раз артистка показала, как наслаждается отдыхом в пределах Киева. Звезда была одета в легкий летний халатик с необычными геометрическими узорами, который развивался на ветру. Екатерина стояла посреди зеленой листвы и решила немного зажечь на камеру.
Кухар двигалась в такт музыки, а ее халатик аккуратно развивался. Под нарядом виднелось черное бикини, надетое для того, чтобы загорать на солнышке. Стоит отметить, что выглядела балерина превосходно. На отдыхе она не забыла про прическу и макияж.
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