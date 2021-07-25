Олександр Стоянояв показав несподівані кадри в мережі

Як повідомляє Politeka.net, Катерина Кухар і Олександр Стоянояв – красива і щаслива балетна пара. Вдома вони – чоловік і дружина, на сцені – партнери. А також чоловік займається продюсуванням коханої, яка після "Танців з зірками" стала улюбленицею телеглядачів.

Він активно дає інтерв'ю, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram і опублікував кадри з пекучою красунею.

Як виявилося Стоянов дав відверте інтерв'ю для ведучої шоу "Без краватки", актрисі і моделі Іванні Онуфрійчук.

"Вона вивела мене на відверті бесіди, закликала до філософії і.... краще самі подивіться, що вийшло з нашого тандему", - зазначив Олександр у підписі до знімків.

На знімках Стоянов опинився на кухні сучасного будинку, де насолодився бесідою і чашкою чаю. Крім того, він показав кадр, де обнімає дівчину за талію. Для інтерв'ю він обрав гірчичні штани, футболку лососевого відтінку і білі кросівки.

Іванна Онуфрійчук прийшла в облягаючій сяючій сукні, розшитій паєтками. На додаток до образу вона зробила виразний мейк-ап зі smoky eyes і блідо-рожевими губами.

Шанувальники не змогли стримати слів захоплення і залишили коментарі під фото. Дехто поцікавився, "А де ж Катя" і поцікавився чи не ревнує вона чоловіка до таких красунь.

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